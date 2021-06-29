Верховный суд внес ясность в правовую коллизию кибермошенничеств

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Верховный суд России внес ясность в правовую коллизию кибермошенничеств о том, что считать местом хищения средств со счета: местонахождение потерпевшего, вора или место обналичивания денег. Ранее прокуратуру наводняли жалобы на то, что материалы о краже средств со счета пересылаются из подразделения полиции, куда обратился потерпевший, в регион, где произошло снятие денег и оттуда в регион, откуда действовал мошенник.

Пленум Верховного суда дополнил постановления "О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое" и "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате", где разъяснил, что местом окончания кражи средств с банковского счета или электронных денежных средств, а также мошенничества, состоящего в хищении безналичных денежных средств, "является место нахождения подразделения банка или иной организации, в котором владельцем денежных средств был открыт банковский счет или велся учет электронных денежных средств без открытия счета".

Территориальную подсудность уголовного дела о краже средств с банковского счета или электронных денежных средств, а также мошенничеств для хищения безналичных денежных средств, "судам следует определять с учетом места совершения преступления", разъяснил Верховный суд. Согласно ст. 32 УПК, уголовное дело подсудно суду по месту окончания преступления, даже если начиналось на территории другого региона.

В то же время Верховный суд отметил, что "если не все участники производства по такому делу проживают на территории, на которую распространяется юрисдикция суда, и все обвиняемые согласны на изменение территориальной подсудности данного уголовного дела, территориальная подсудность уголовного дела может быть изменена".

Во вторник Пленум Верховного суда РФ принял постановление, вносящие эти дополнения.

Кража с банковского счета

В апреле 2018 года в УК РФ был добавлен новый состав преступления - "кража с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств", которая по тяжести санкций приравнена к краже с незаконным проникновением в жилище или краже в крупном размере (ч. 2 ст. 158 УК РФ).

Как пояснил пленум, в такому виду краж относится "тайное изъятие денежных средств с банковского счета или электронных денежных средств, например, если безналичные расчеты или снятие наличных денежных средств через банкомат были осуществлены с использованием чужой или поддельной платежной карты". Так же квалифицируются и "действия лица и в том случае, когда оно тайно похитило денежные средства с банковского счета или электронные денежные средства, использовав необходимую для получения доступа к ним конфиденциальную информацию владельца денежных средств (например, персональные данные владельца, данные платежной карты, контрольную информацию, пароли)", уточнил пленум.

В то же время ВС напомнил судьям, что "при правовой оценке действий лица, совершившего хищение, судам следует учитывать положения части 2 статьи 14 УК РФ, согласно которой не является преступлением действие (бездействие), хотя формально и содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного уголовным законом, но в силу малозначительности не представляющее общественной опасности". Для решения, является ли деяние малозначительным, судам необходимо определить степень реализации преступных намерений, размер похищенного, роль подсудимого в преступлении, совершенном в соучастии, характер обстоятельств, способствовавших совершению деяния, и другие обстоятельства.

Также Верховный суд напомнил, что для ст. 159.3 ("Мошенничество с использованием электронных средств платежа") и ст. 159.6 УК РФ ("Мошенничество в сфере компьютерной информации") снизились суммы, при которых они считаются совершенными в крупном и особо крупном размерах. Крупным размером для таких мошенничеств стало хищение на сумму свыше 250 тыс. рублей, особо крупным - на 1 млн рублей. Для мошенничеств в сфере кредитования и в сфере страхования крупным считается ущерб в 1,5 млн рублей, особо крупным - 6 млн рублей.