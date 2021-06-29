Москвичам порекомендовали пять мобильных приложений для проверки подлинности QR-кодов

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Москвичам рекомендуют использовать одно из пять официальных городских мобильных приложений для проверки QR-кодов на входе в заведения общественного питания и массовые мероприятия. Это позволяет избежать фишинга и помогает выявить поддельные QR-коды, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Департамента информационных технологий (ДИТ) города Москвы.

Как получить QR-код для посещения кафе и ресторанов в Москве

"Если QR-код не является цифровым сертификатом, полученным официальным способом, приложение в отличие от простого сканирования камерой сообщит о недействительности сертификата. По ссылке оно не перейдет. Функционал проверки QR-кода предусмотрен в пяти популярных городских мобильных приложениях, так что большинству проверяющих даже не придется устанавливать дополнительные приложения на свой смартфон", - пояснили в пресс-службе ДИТ Москвы.

Так, для проверки QR-кодов рекомендуется использовать одно из пяти мобильных приложений: "Моя Москва", "Госуслуги Москвы", "Московский транспорт", "Метро Москвы" и "Помощник Москвы". В приложениях необходимо выбрать сервис "Проверка цифрового сертификата (QR-кода)", а затем отсканировать код.

"На экране отобразится статус кода (действителен/ недействителен), инициалы посетителя (первые буквы фамилии, имени и отчества), а также его дата рождения и последние цифры номера паспорта (только для QR-кодов, полученных на портале gosuslugi.ru или в мобильном приложении "Госуслуги. Стоп Коронавирус"). Эти данные необходимо сверить с данными в документе, удостоверяющем личность. Если они совпадают, посетитель может пройти в заведение или на мероприятие", - уточнили в пресс-службе департамента.

Там также напомнили, что подделка официальных документов, их приобретение, а также использование заведомо подложных документов относится к уголовно наказуемым деяниям в соответствии со ст. 327 УК РФ.