Охрану в школах Удмуртии будут оплачивать из республиканского бюджета

ИЖЕВСК, 29 июня. /ТАСС/. Власти Удмуртии планируют оплачивать охрану в образовательных учреждениях республики только за счет средств бюджета региона. Об этом во вторник сообщил глава республики Александр Бречалов, выступая с докладом на сессии местного Законодательного собрания.

"Мы должны выделить дополнительные средства на обеспечение безопасности наших детей в школе. Безусловным должно быть то, что расходы учреждения образования на охрану обеспечиваются из республиканского бюджета", - сказал он.

Бречалов заметил, что, несмотря на сложности с формированием регионального бюджета, в республике есть возможности сократить расходы и направить эти деньги на безопасность школьников. Он также отметил, что республиканскому Министерству образования и науки дано поручение разработать программу по реализации мероприятий по инженерно-технической защищенности образовательных организаций.

"У нас далеко не все школы находятся под охраной охранных предприятий, пока только самые крупные. Но мы берем курс на максимальный переход к такой форме работы. Поэтому каждое учебное заведение при прохождении определенных законом процедур имеет право обеспечить охрану силами частных охранных предприятий. Оплачиваться, как я уже сказал, это должно из бюджета", - сказал Бречалов.

Руководитель региона также сообщил, что за четыре года в Удмуртии построено 10 новых школ, 33 детских сада, открыто 42 точки роста, отремонтировано 100 спортзалов в сельских школах, за три года проведены ремонты более 500 школ, детсадов и учреждений дополнительного образования. По-прежнему в капитальном ремонте нуждаются 60% зданий социальной инфраструктуры, 9% - в текущем.