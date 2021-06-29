Крупнейший вуз Якутии выплатит по 3 тыс. рублей студентам, привившимся от COVID-19

ЯКУТСК, 29 июня. /ТАСС/. Студенты Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) в Якутии, прошедшие вакцинацию от коронавируса, получат материальную помощь в размере 3 тыс. рублей. Об этом сообщил во вторник ТАСС проректор по внеучебной работе и молодежной политике СВФУ Александр Ильин.

"Студентам, получившим вакцину от коронавирусной инфекции, университет направит материальную помощь в размере 3 тыс. рублей как меру поддержки. Зачисление денежных средств на счета студентов начнется с начала июля", - сказал Ильин.

Как уточнили в пресс-службе вуза, вакцинация студентов началась с февраля этого года. На данный момент в вузе продолжается вакцинация как среди студентов, так и среди сотрудников, соблюдаются все меры безопасности.

Северо-Восточный федеральный университет - многоотраслевой федеральный университет в Якутске, крупнейшее высшее учебное заведение в Республике Саха (Якутия) и Чукотском автономном округе. В университете обучается свыше 19 тыс. человек.

На территории Якутии сохраняется действие ограничительных мер, они продлены до 15 июля. Обязательно ношение медицинских масок и социальное дистанцирование. Действуют ограничения для заведений общественного питания и других общественных мест по времени работы и заполняемости помещений, однако с 1 июля они смогут работать без каких-либо ограничений, если включатся в реестр "свободных от коронавируса" предприятий, то есть будут принимать и обслуживать только вакцинированных от COVID-19 и клиентов с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус.