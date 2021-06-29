В Карелии заявили, что республика подошла к пику третьей волны коронавируса

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Республика Карелия, где общее число заразившихся коронавирусом приблизилось к отметке в 50 тыс., подошла к началу пика третьей волны распространения инфекции. Ежедневно в стационары поступают по 120 человек, а средний возраст пациентов снизился почти в два раза - до 40 лет, сообщил во вторник министр здравоохранения республики Михаил Охлопков на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" .

"Мы сейчас находимся в начале пика третьей волны пандемии коронавируса. Эта волна намного сильнее, чем вторая. Цифры говорят сами за себя. Всю мощность коек нам пришлось развернуть в течение трех дней. Во время второй волны мы их разворачивали постепенно, в течение двух месяцев. Сейчас в ковидные стационары поступает в среднем 120 человек. Средний возраст пациентов с COVID-19 в период третьей волны составляет от 41 до 50 лет. Во вторую волну средний возраст был 70-75 лет", - написал Охлопков.

По его словам, количество тяжелых случаев среди пациентов с коронавирусом в Карелии в третью волну увеличилось в среднем на 18%, в основном за счет пациентов 27-45 лет.

"При выполнении томографии у пациентов молодого возраста часто обнаруживается значительное поражение легких. Болезнь развивается стремительно. Это отражается и на количестве летальных исходов. Палаты в Республиканской инфекционной больнице и госпитале для ветеранов войн работают с максимальной нагрузкой, койки постоянно находятся в обороте", - отметил министр.

На данный момент в Карелии выявлено 49 980 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 47 408 человек, умерли 626 человек. Власти республики из-за резкого роста числа заразившихся коронавирусом отменили в регионе все массовые развлекательные мероприятия. В республике продолжается рост заболеваемости. Увеличение числа заболевших зафиксировано в Петрозаводске, Прионежском, Пряжинском, Сортавальском, Кондопожском, Муезерском и Медвежьегорском районах.