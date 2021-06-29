Путин поздравил работников судостроительной отрасли с Днем кораблестроителя

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Президент Владимир Путин поздравил работников и ветеранов судостроительной отрасли с Днем кораблестроителя, отметив достижения и уникальность разработок отечественных корабелов.

"Сегодня предприятия отрасли, в том числе входящие в Объединенную судостроительную корпорацию, достойно продолжают дело предшественников. Повышая технологический уровень производства, российские судостроители способны решать задачи практически любой сложности - от постройки боевых кораблей разных классов до создания современной гражданской продукции. Год от года растет выпуск танкеров, сухогрузов, рыбопромысловых судов, морских платформ. Отрадно, что разработки наших корабелов уникальны и не имеют мировых аналогов", - говорится в поздравлении главы государства, опубликованном во вторник на сайте Кремля.

Президент указал, что предметом особой гордости являются отечественные дизельные и атомные ледоколы, прокладывающие дорогу во льдах Арктики, первая в мире плавучая электростанция "Академик Ломоносов" и автономный глубоководный аппарат "Витязь-Д".

Путин напомнил, что регулярный флот, созданный Петром Великим, обеспечил России статус великой морской державы, а также открыл огромные возможности для освоения новых земель, развития науки, промышленности, торговли, инфраструктуры. "Праздник объединяет настоящих профессионалов - тех, кто трудится на верфях и судоремонтных заводах, в конструкторских бюро и научных центрах, кто вносит значимый вклад в укрепление экономического, оборонного потенциала нашей страны. <...> Знаю, что за всеми успехами отрасли стоит ежедневный кропотливый труд многотысячных коллективов, высококлассных специалистов, ученых, конструкторов, рабочих, ваш опыт и преданность делу", - добавил президент.

День кораблестроителя отмечается в России ежегодно 29 июня. Эта памятная дата была установлена постановлением правительства РФ от 30 мая 2017 года по предложению Министерства промышленности и торговли.