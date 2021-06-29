Коэффициент распространения коронавируса в России снизился до 1,13

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России во вторник продолжил снижение и уменьшился с 1,17 до 1,13. В Москве показатель опустился до 0,97, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперштаба по борьбе с заболеванием.

В девяти из 10 регионов страны с наибольшим количеством заразившихся индикатор превышает единицу. В Нижегородской области он составил 1,14, в Подмосковье, где число заболевших за сутки снизилось впервые за несколько дней, - 1,15, в Ростовской области - 1,16, в Санкт-Петербурге - 1,17, в Воронежской области - 1,19. В Иркутской области и Красноярском крае коэффициент равен 1,22, в Свердловской области - 1,31, а в Самарской - 1,59.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.