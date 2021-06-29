Дачников и жителей поселений у Хабаровска призвали готовиться к паводку

ХАБАРОВСК, 29 июня. /ТАСС/. Спасатели призвали жителей поселений у Хабаровска и дачников принять меры по сохранению своего имущества в преддверии повышения уровня воды в Амуре. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

"В настоящее время организовано информирование населения о предстоящем прохождении паводка. Жителям частных домовладений, расположенных в прибрежной полосе населенных пунктов, на пониженных участках местности, владельцам дачных участков на левобережье Хабаровска следует предпринять меры по сохранению своего имущества в случае подтоплений", - приводятся в сообщении слова заместителя начальника ГУ МЧС России по Хабаровскому краю по антикризисному управлению и антитеррористической деятельности Виталия Дарчии.

В регионе в подразделениях МЧС России проверили готовность сил и средств, снаряжения аэромобильной группировки спасателей и пожарных к сопровождению паводка на Амуре и оказанию помощи населению в зоне подтоплений. На складах материальных резервов правительства Хабаровского края проверили наличие и работоспособность мотопомп, дизель-генераторов, тепловых пушек, насосного оборудования высокой мощности, инженерно-строительной техники и другого. Все находится в готовности к применению.

Высокие уровни воды на реках соседних Еврейской АО и Амурской области, в которой действует режим ЧС межрегионального характера, дают основания гидрологам предполагать нестабильную обстановку и в Хабаровском крае в ближайшее время.

"По уточненной информации ФГБУ "Дальневосточного УГМС", с прохождением очередного гребня паводка, смещающегося с верхнего течения реки Амур в конце первой - начале второй декады июля у Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, ожидается достижение отметок неблагоприятных явлений и выше", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Амур у краевой столицы может подняться до 600 см, что соответствует уровню опасных явлений. В настоящее время на реках края сохраняется повышенная водность. Затоплены поймы рек Амур, Тунгуска, Амгунь на глубину от 0,2 до 1,8 м. На Амуре у Хабаровска в течение двух суток ожидается подъем уровня воды на 10-15 см, сейчас уровень у отметки 330 см.

Подготовка в городах

В городах и населенных пунктах региона начали готовиться к предстоящему паводку, специалисты проводят ревизию защитных сооружений, определяют места под пункты временного размещения. В Хабаровске при достижении Амуром отметок 400-420 см будет засыпан вход в амурский затон в районе торгового центра "Броско", откуда предварительно выведут все корабли, затампонируют ливневки и водопропускные трубы, отсыпят низкие мест, развернут насосы.

Готовиться к паводку заранее начали и в Комсомольске-на-Амуре, несмотря на то, что значительный подъем воды там ожидают в середине следующего месяца.

"На конец июня уровни воды у Комсомольска-на-Амуре выше, чем в предыдущие годы. Гребень ожидаем 12-14 июля с достижением отметок 500-600 см при опасных отметках 650 см. Работа идет по нескольким направлениям <...> В зону подтопления могут попасть до десяти домов в поселке Малая Хапсоль на берегу Мылкинского озера в городе, ряд улиц двух садоводческих товариществ и несколько домов частного сектора поселка Хорпинский в городе. Жителей предупредили. Был проведен объезд гидрозащитных сооружений", - сказал ТАСС замглавы города Леонид Багринцев.

Со стороны Мылкинского озера город защищает Мылкинская дамба. Она была построена еще до крупномасштабного наводнения на Амуре 2013 года, ее укрепляли и реконструировали. Строительство не завершено, контракт с подрядчиком расторгли из-за срыва сроков работ, но тело дамбы есть и оно не дает воде дойти до городской инфраструктуры, что показали наводнения двух предыдущих лет. Багринцев сообщил, что проверены все насосы для откачки воды с подтопленных участков, также проверено наличие всей необходимой техники в городе.