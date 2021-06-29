В России зарегистрировали 652 смерти из-за коронавируса за сутки. Это максимум за пандемию

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 652 против 611 днем ранее, это максимальное значение с начала пандемии. Всего от инфекции умерли 134 545 человек, сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,45%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки было зарегистрировано 119 летальных случаев в Санкт-Петербурге, 27 - в Нижегородской области, по 21 - в Республике Бурятия и Иркутской области, 18 - в Краснодарском крае.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло за сутки на 20 616, до 5 493 557. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,38%.

В частности, за сутки было выявлено 2 453 случая в Московской области (против 2 722 днем ранее, что стало максимальным значением с начала пандемии), 1 374 - в Санкт-Петербурге, 336 - в Нижегородской области, 318 - в Брянской области, 315 - в Республике Бурятия.

В настоящее время в России продолжают лечение 374 975 человек.

Число выздоровевших

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 14 697, до 4 984 037. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 90,7% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки были выписаны по выздоровлении 2 283 пациента в Санкт-Петербурге, 1 181 - в Московской области, 265 - в Воронежской области, 243 - в Свердловской области, 209 - в Омской области.

Ситуация в Москве

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 6 209, до 1 352 392. В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,46%. Днем ранее было выявлено 7 246 случаев.

За сутки в Москве зарегистрировали 121 смерть из-за коронавируса против 124 днем ранее, что стало максимальным значением с начала пандемии. Их общее число составило 22 331, следует из сообщения штаба.

После выздоровления выписали 4 854 пациентов за сутки, за все время вылечились 1 153 145. В настоящее время в столице продолжают лечение 176 916 человек.