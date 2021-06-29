Больницы Удмуртии приостановили оказание плановой помощи

ИЖЕВСК, 29 июня. /ТАСС/. Медицинские организации Удмуртии приостановили оказание плановой помощи в стационарах и первичной помощи в амбулаторных условиях для взрослого населения в связи с ростом случаев новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе регионального Минздрава.

"В медицинских организациях Удмуртии, подведомственных Минздраву Удмуртии, с 28 июня 2021 года временно до улучшения эпидситуации приостанавливается оказание помощи в плановой форме в стационарных условиях, в условиях дневного стационара; оказание первичной медико-санитарной помощи в плановой форме в амбулаторных условиях", - говорится в распространенном сообщении.

В пресс-службе отмечают, что решение о внесении изменений в оказание плановой медицинской помощи касается взрослых пациентов.

По данным ведомства, в регионе в полном объеме продолжится оказание помощи при неотложном состоянии, а также при оперативных вмешательствах, которые нельзя перенести. Кроме того, будут продолжены процедуры гемодиализа, лечение пациентов с гематологическими, онкологическими заболеваниями, проходящих химиотерапию, с сердечно-сосудистыми заболеваниями, пациентов фтизиатрического профиля, обследование призывников, скрининг беременных и профилактические осмотры при устройстве на работу. Ограничения не коснутся оказания плановой помощи детям и вакцинации против коронавирусной инфекции.

По данным оперативного штаба, за сутки в Удмуртии выявлено 94 случая заболеваемости коронавирусом.