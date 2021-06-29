Суд в Москве 28 июля рассмотрит жалобу на штраф Facebook на 26 млн рублей

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Таганский районный суд Москвы 28 июля рассмотрит жалобу на решения суда первой инстанции оштрафовать Facebook на общую сумму в 26 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию. Об этом ТАСС сообщила представитель суда Зульфия Гуримчук.

"Таганский районный суд Москвы сообщает, что рассмотрение апелляционных жалоб на постановления мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района по делам об административных правонарушениях в отношении Facebook (отказ удалить владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации, предусмотрена законодательством РФ) назначено на 28 июля", - сказала она.

В начале апреля мировой судебный участок № 422 Таганского района Москвы оштрафовал Twitter на 8,9 млн рублей по трем административным протоколам Роскомнадзора за отказ удалить информацию с призывами к несовершеннолетним принять участие в незаконных акциях. Аналогичные протоколы ведомство также составило в отношении Facebook, Google и Telegram. По решению суда Facebook был оштрафован на 26 млн рублей, Telegram - на 10 млн, а Google - на 9,5 млн рублей. Кроме этого, за аналогичное правонарушение на 2,6 млн рублей был оштрафован сервис TikTok. По данным Роскомнадзора, в соцсетях было выявлено в январе и феврале более 2,5 тыс. материалов с призывами к участию в незаконных акциях.