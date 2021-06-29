КС: отцам детей от суррогатной матери, усыновленных приемной, положен маткапитал

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) признал противоречащей основному закону страны норму ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", которая не позволяла отцам детей, рожденных от суррогатной матери и живущих в полной семье с приемной матерью, получить материнский капитал, и обязал органы законодательной власти внести в нее изменения, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Для таких мужчин, которые признаны отцами детей в установленном порядке, имеют полноценную семью, жену, которая усыновила или удочерила детей, для них с сегодняшнего дня возможно получение материнского (семейного) капитала", - сказал журналистам после заседания судья КС Сергей Маврин, добавив, что остальные одинокие мужчины, которые стали отцами детей, рожденных с помощью суррогатной матери, не входили в исследование по данному делу.

В ходе разбирательства суд рассматривал на предмет соответствия конституции статью 3 федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", которая регламентирует, какие категории граждан имеют право на дополнительную поддержку.

Постановление вынесено по обращению Конаковского горсуда Тверской области, где рассматривалось дело местного жителя. Мужчина стал отцом двух девочек, рожденных от суррогатной матери, а затем женился. Его супруга усыновила детей и обратилась в Пенсионный фонд для получения материнского капитала, однако женщина получила отказ.

Затем в ПФР обратился отец детей и тоже получил отказ, так как закон не позволял ему получить материнский капитал в таких условиях. Мужчина посчитал отказ незаконным и обратился в Конаковский горсуд с иском к Пенсионному фонду. Фонд приостановил рассмотрение дела и направил запрос в КС для разъяснения законодательства. Конституционный суд постановил, что такие отцы необоснованно лишаются господдержки, и обязал органы законодательной власти внести изменения в данную норму.

КС также указал в постановлении, что суд в Конаково должен при разрешении дела руководствоваться постановлением. Как отметил судья КС Маврин остальные граждане, оказавшиеся в подобной ситуации, могут обращаться в суды общей юрисдикции, которые могут также руководствоваться постановлением, либо ожидать внесения изменений в законодательство.