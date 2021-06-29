В Подмосковье допустили проведение мероприятий при отсутствии у части зрителей QR-кода

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Проведение спортивных и развлекательных мероприятий при отсутствии у части зрителей QR-кода, подтверждающего защиту от новой коронавирусной инфекции, допустили в Московской области при соблюдении соцдистанции между зрителями и наличии билетов. Максимальное количество участников на таких мероприятиях может составлять до 50 человек в помещении и до 500 на открытом воздухе, сообщается в постановлении губернатора Подмосковья.

"Установить, что в Московской области проведение спортивных, физкультурных, досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием зрителей при отсутствии у части зрителей специального QR-кода возможно: в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) только при одновременном выполнении следующих условий: организатор мероприятия обеспечивает соблюдение между зрителями социальной дистанции 1,5 метра; вход на мероприятие осуществляется при наличии билета с указанием места; предельное количество зрителей составляет 50 человек одновременно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проведение мероприятий на открытом воздухе с частью зрителей без QR-кода возможно только при условиях, если организатор мероприятия обеспечит соблюдение между зрителями социальной дистанции, а вход на мероприятие будет осуществлен при наличии билета с указанием места. Максимальное количество зрителей на таких мероприятиях может составлять до 500 человек одновременно.

При этом в документе говорится, что с 28 июня без обязательного предъявления специального QR-кода не допускается посещение гражданами спортивных, физкультурных, досуговых, развлекательных и иных подобных мероприятий за исключением случаев, упомянутых выше. Кроме того, с 28 июня фуд-корты, летние веранды, ночные клубы, бары, дискотеки, караоке, кальянные, детские игровые комнаты, аттракционы, зоопарки смогут работать при соблюдении ряда условий. Так, необходимо наличие у всех зрителей, получателей услуг, посетителей специального QR-кода.

Также в документе отмечается, что требование о наличии QR-кода не распространяется на несовершеннолетних.

QR-коды для посещения заведений общепита в Подмосковье смогут получить граждане, привившиеся от коронавируса и переболевшие в течение последних шести месяцев.