В Минске назвали тревожным сигналом сокращение числа союзных с Россией научных программ

МИНСК, 29 июня. /ТАСС/. Председатель комиссии Совета Республики Национального собрания Белоруссии (верхней палаты парламента) по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец назвала тревожным сигналом сокращение числа совместных с Россией научно-практических программ и доли их финансирования в бюджете Союзного государства Белоруссии и России.

"Программы Союзного государства в сфере науки и технологий являются основной формой совместной деятельности ученых двух стран. В связи с этим хочу обратить внимание на тревожный, на наш взгляд, сигнал: всего за время существования Союзного государства реализовано более 50 научно-технических программ, в прошлом году - семь, в текущем - четыре ", - сказала сенатор на заседании секции о роли цифровизации в формировании единого научно-технологического пространства на Форуме регионов России и Белоруссии в режиме видеоконференции во вторник.

Она сообщила, что большая часть программ завершается в текущем году и нет "переходящих научно-технических программ для финансирования в следующем году". "Подвергается так называемому секвестру финансирование научно-технических программ. Если в 2020 году удельный вес финансирования научно-технических программ в союзном бюджете занимал 29%, то в текущем году - 13%. То есть это тоже проблемный вопрос, который сегодня хотелось бы обсудить", - сказала она.

По словам сенатора, все научные проекты должны быть направлены на практические результаты. Так, например, она рассказала, что российские специалисты создали интеллектуальные системы управления белорусским карьерным самосвалом-беспилотником "БелАЗ". Также благодаря сотрудничеству с российскими коллегами в рамках союзных программ создана космическая группировка спутников, разрабатываются новые технологии хирургического лечения детей с тяжелыми повреждениями позвоночника, а также технологии для производства сбалансированных кормов для животных.