Верховный суд разъяснил порядок действия закона о компенсации

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Закон о компенсациях за нарушение права на судопроизводство в разумный срок охватывает и само получение компенсаций, если их не выплатили своевременно. Это разъяснил Пленум Верховного суда РФ в принятом во вторник дополнении к постановлению 2016 года "О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок".

"Закон о компенсации также распространяется на случаи присуждения компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок при наличии оснований и соблюдении условий, указанных в частях 6 - 7.3 статьи 3 Закона о компенсации", - отметил пленум.

Речь идет о компенсациях, присуждаемых к выплате в случае прекращения уголовного дела либо отказе в возбуждении уголовного дела в связи с истечением сроков давности, приостановлении предварительного расследования по уголовному делу в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, если потерпевший своевременно обратился с заявлением о преступлении и не были приняты меры для своевременного возбуждения уголовного дела, установления обвиняемого в преступлении либо незаконные решения об отказе в возбуждении уголовного дела, приостановлении или прекращении уголовного дела неоднократно отменялись. А в случае установления подозреваемого в преступлении продолжительность производства по уголовному делу превысила четыре года несмотря на обращения потерпевшего ускорить производство по делу.

Таким образом, даже если решение о компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок длительное время не будет исполняться, у потерпевшего есть право обратиться за компенсацией и за это нарушение.