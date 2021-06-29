Центр им. Чумакова выпустил в гражданский оборот 1 млн доз вакцины "Ковивак"

МОСКВА, 29 июня /ТАСС/. Центр им. Чумакова произвел и выпустил в гражданский оборот 1 млн доз вакцины "Ковивак" для профилактики коронавирусной инфекции, сообщил ТАСС представитель центра во вторник.

"По графику мы планировали до конца июня выпустить 1 млн доз "Ковивака". А фактически мы уже вывели в гражданский оборот этот объем вакцины", - сообщил ТАСС представитель центра.

Накануне на сайте мэра столицы появилась информация, что в прививочных пунктах Москвы вновь закончилась вакцина от коронавируса "Ковивак". Запись на прививку от коронавируса этим препаратом приостановлена. Ожидается поставка Минздравом России следующей партии вакцины. Ранее запасы вакцины "Ковивак" в прививочных пунктах столицы уже подходили к концу. Так, 22 июня сообщали о приостановке вакцинации от коронавируса этим препаратом, затем 25 июня запись на прививку "Ковиваком" стала доступна.

Минздрав России 19 февраля зарегистрировал инактивированную цельновирионную вакцину "Ковивак", разработанную в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН (Центр им. Чумакова). В цельновирионных вакцинах используются либо искусственно ослабленные вирусы, неспособные вызвать заболевание, либо уже убитые вирусы (инактивированные).