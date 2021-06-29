Регионы РФ с июля начнут реализацию Национальной социальной инициативы

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) 1 июля запустит открытую образовательную программу по внедрению Национальной социальной инициативы (НСИ), в которой примет участие свыше 60 российских регионов. Ее цель - разработать индивидуальные планы по реализации в субъектах РФ инициативы, позволяющей улучшить качество услуг и сервисов в социальной сфере, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе АСИ.

Главная цель внедрения НСИ - повысить удовлетворенность граждан социальными услугами, создать возможности и условия для улучшения качества жизни человека. Идея НСИ прозвучала на заседании Наблюдательного совета АСИ в июле 2020 года. По его итогам президент России Владимир Путин поручил реализовать проект на всей территории страны.

"В АСИ для сопровождения этого проекта сформирован центр практик качества жизни. В режиме full time специалисты центра готовы оказывать методологическую и консультационную поддержку. Также участники образовательной программы получат доступ к базе знаний и лучшим практикам агентства и возможность подключить экспертов федерального уровня к решению вопросов по тем жизненным ситуациям, которые считают приоритетными для своего региона. Для реализации инициативы в регионах будут созданы штабы и проектные офисы, в состав которых войдут вице-губернаторы, отвечающие за социальную политику, министры образования, здравоохранения и труда, представители НКО, общественные деятели и активные граждане", - отметила глава АСИ Светлана Чупшева, слова которой привела пресс-служба.

По данным АСИ, в рамках внедрения целевых моделей НСИ в регионах будет "проведена комплексная оценка пользовательского опыта госуслуг и сервисов, сформирован институт регионального сервисного уполномоченного (city service manager), разработана система мониторинга качества социальных услуг в регионах и удовлетворенности населения предоставляемыми сервисами".

"После того, как команды проведут аудит и диагностику социальных услуг в своем регионе, каждый субъект составит индивидуальный план по внедрению НСИ, который будет подписан на уровне губернаторов и АСИ. Это собственный для каждого региона комплекс мероприятий и решений, направленных на улучшение сервисного и производственного процессов оказания социальных услуг. В индивидуальных планах будут также указаны сроки реализации решений, результаты и ответственные по каждому из четырех направлений - здравоохранение, образование, рынок труда и социальная защита населения. Данный подход позволит увеличить удовлетворенность граждан социальными услугами, улучшить их качество и обеспечить максимальную доступность", - подчеркнула глава АСИ.

Образовательная программа по внедрению НСИ в регионах продлится почти месяц - с 1 по 25 июля. По словам директора проектов качества жизни АСИ Татьяны Журавлевой, особое внимание будет уделяться вопросам вовлечения в программу граждан и сообществ. Журавлева отметила, что "только в совместной работе с жителями региона можно определить актуальные для них жизненные ситуации и потребности".

Интенсив по внедрению НСИ

Следующий образовательный интенсив для региональных штабов по внедрению НСИ состоится на площадке форума "Архипелаг 2121", который с 28 июля по 10 августа пройдет в Великом Новгороде. Там будут представлены лучшие проекты, направленные на повышение качества жизни людей, в том числе и решения по внедрению новых технологий в сферах здравоохранения, образования, социальной защиты и трудоустройства.

Также летом 2021 года будет объявлен открытый отбор на позиции региональных сервисных уполномоченных (city service manager), которые будут управлять внедрением сервисных моделей в социальной сфере. Их основной задачей станет получение обратной связи от пользователей государственных услуг и сервисов и выработка решений по их улучшению, уточнили в пресс-службе.