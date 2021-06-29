{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация в Крыму после сильных ливней

В Ялте восстановили троллейбусное сообщение после подтоплений

В городе продолжают расчистку отдаленных от центра микрорайонов

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июня. /ТАСС/. Троллейбусное сообщение в Ялте, нарушенное после подтоплений центра города, полностью восстановлено, сообщил во вторник журналистам замминистра транспорта Крыма Николай Лукашенко.

На эту тему
Потоп после аномальных дождей в Крыму. Главное
Потоп после аномальных дождей в Крыму.

"С сегодняшнего дня, с 29 июня, в штатном режиме у нас вышли все муниципальные троллейбусные маршруты в Большой Ялте. Как минимум - это у нас первый, третий и 41-й маршруты", - сказал Лукашенко.

Он отметил, что самая длинная в мире троллейбусная линия между Симферополем и Ялтой работала в штатном режиме и ранее. При этом расчистка отдаленных от центра микрорайонов города продолжается, а мешающие уборке автомобили продолжают эвакуировать на территорию ялтинского грузового морского порта.

В Крыму прошли сильные дожди, ставшие причиной подтоплений, действует режим ЧС регионального масштаба. Общий ущерб от ливней для Крыма только по предварительным оценкам составил порядка 12,5 млрд рублей.

Теги
РоссияКрымСитуация в Крыму после сильных ливней
Центр им. Чумакова выпустил в гражданский оборот 1 млн доз вакцины "Ковивак"
Мэрия Москвы ранее сообщала, что в прививочных пунктах столицы препарат вновь закончился
Читать полностью