В Ялте восстановили троллейбусное сообщение после подтоплений

"С сегодняшнего дня, с 29 июня, в штатном режиме у нас вышли все муниципальные троллейбусные маршруты в Большой Ялте. Как минимум - это у нас первый, третий и 41-й маршруты", - сказал Лукашенко.

Он отметил, что самая длинная в мире троллейбусная линия между Симферополем и Ялтой работала в штатном режиме и ранее. При этом расчистка отдаленных от центра микрорайонов города продолжается, а мешающие уборке автомобили продолжают эвакуировать на территорию ялтинского грузового морского порта.

В Крыму прошли сильные дожди, ставшие причиной подтоплений, действует режим ЧС регионального масштаба. Общий ущерб от ливней для Крыма только по предварительным оценкам составил порядка 12,5 млрд рублей.