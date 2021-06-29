Посетить открытие Венского фестиваля на Урале смогут не более 500 человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Открытие Венского фестиваля смогут посетить только 500 человек, организаторы запустили предварительную регистрацию. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского федерального университета, который предоставляет площадку для проведения события.

"Церемония с участием звезд мировой оперы состоится в четверг, 1 июля, в 20:00 на университетской площади перед главным корпусом УрФУ со строгими ограничениями: пустят только 500 человек. Маски обязательны", - говорится в сообщении.

В сообщении уточняется, что регистрация на открытие Венского фестиваля музыкальных фильмов началась в 11:00 мск.

Ранее сообщалось, что откроет XII Венский фестиваль музыкальных фильмов живой гала-концерт артистов оперы Большого и Мариинского театров.

Венский фестиваль музыкальных фильмов в Екатеринбурге создан по аналогии с мероприятием, ежегодно проходящим с 1991 года в столице Австрии. В Екатеринбурге Венский фестиваль музыкальных фильмов проходит каждое лето с 2010 года. Фестиваль проходит при поддержке Почетного консула Австрии в Екатеринбурге Андрея Козицына, Австрийского культурного форума, Уральского федерального университета им. Б. Н. Ельцина и Администрации города Екатеринбурга.