В Саратовской области в поликлиники купят технику на 900 млн рублей

САРАТОВ, 29 июня. /ТАСС/. Власти намерены закупить новые аппараты для поликлиник Саратовской области на сумму более 900 млн рублей в 2021 году, обновление техники планируется в рамках программы по модернизации первичного звена здравоохранения, сообщил во вторник ТАСС министр здравоохранения области Олег Костин.

"В текущем году планируется приобрести 472 единицы оборудования на сумму 917,5 млн рублей", - сказал Костин, уточнив, что закупки будут вестись в основном за счет средств из федерального бюджета.

По его словам, в частности, планируется закупка компьютерных томографов, флюорографов, маммографов, рентгенаппаратов - как стационарных, так и передвижных, и другой медтехники.

Планы по модернизации

Костин отметил, что модернизация первичного звена здравоохранения необходима, в частности, потому, что именно на этапе посещения пациентами поликлиники можно выявить заболевания на ранней стадии и оперативно оказать помощь, направить на дальнейшее лечение. Оборудование также будет задействовано в диспансеризации.

"В этом году она начнется 1 июля. В преддверии диспансеризации мы провели масштабную проверку всего оборудования в поликлиниках, аппаратуру, которая вышла из строя, заменили", - добавил Костин.

По его словам, программа модернизации первичного звена продолжится и в будущем - в течение пяти лет.

"Программой также предусмотрено строительство новых медучреждений, реконструкция и капитальный ремонт действующих поликлиник, отделений районных больниц, ФАПов, врачебных амбулаторий, приобретение современного автотранспорта", - сообщил Костин.

Мероприятия программы модернизации первичного звена здравоохранения соответствуют задачам нацпроекта "Здравоохранение", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Проект предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год.