Эксперт: в России остались небольшие каналы продажи поддельных сертификатов о вакцинации

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Небольшие каналы продажи сертификатов о вакцинации от коронавируса еще остались в России, но основная проблема с продажей таких документов решена. Такое мнение высказал ТАСС председатель движения "Сильная Россия" Антон Цветков.

"Остались только небольшие каналы продажи для своих с передачей информации из уст в уста. При покупке такой услуги, стоит она 5-15 тыс. рублей, надо имитировать процедуру вакцинации, поучаствовать в спектакле: обязательно прийти в медицинский кабинет, пройти всю процедуру, но медсестра там изображает постановку вакцины и это сложно проконтролировать. Но таких случаев все меньше и все сложнее договориться. Важно отметить - эта система работает еще и потому, что среди медицинского персонала немало убежденных антипрививочников, кстати, как и среди чиновников", - сказал он.

Цветков также отметил, что основная проблема продажи поддельных сертификатов решена.

"Наш мониторинг показывает, что проблема с продажей сертификатов о вакцинации в большей части решена. Мы неоднократно били тревогу, обращали внимание Минздрава, правоохранительных органов и общественности на бурно растущий в последние месяцы черный рынок продаж сертификатов о вакцинации, настоящих и поддельных. Нужно признать, что власти сделали правильные выводы и последовала должная реакция, которая привела к очевидным положительным результатам", - отметил он.

По словам Цветкова, об успешности противодействия со стороны медицинской системы и правоохранительного блока продаже сертификатов свидетельствует то, что количество реальных предложений о продаже документа с внесением информации в соответствующие базы данных в разы снизилось. "Сначала в несколько раз выросли цены, а потом распространители просто начали отказывать в продаже сертификатов, большинство перестали этим заниматься", - заключил он.