Песков считает, что достичь в России уровня вакцинации от ковида в 60% к осени не удастся

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Достичь 60-процентного уровня вакцинации взрослого населения от коронавируса в России к осени этого года не удастся, сроки будут сдвигаться. Такое мнение высказал во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Очевидно, что 60% привить [к осени] не удастся, мы видим, что только на этой неделе более-менее стало расти количество желающих вакцинироваться, до этого динамика вакцинации, к сожалению, была на низком уровне, несмотря на то, что все возможности для этого государством были созданы", - сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что сроки достижения популяционного иммунитета "будут сдвигаться вправо (на более поздний период - прим. ТАСС)".

Песков отметил, что сейчас "все больше и больше граждан проявляют сознательность", и выразил надежду, что "динамика будет оставаться такой же высокой".

Массовая вакцинация взрослого населения старше 18 лет началась в регионах России с 18 января. Для достижения коллективного иммунитета в стране, по общим оценкам, необходимо провакцинировать 60% населения, то есть почти 69 млн человек. Глава Минздрава Михаил Мурашко ранее заявлял, что 60% взрослого населения России должны быть привиты от коронавируса к осени. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что приблизительный срок достижения коллективного иммунитета в России - сентябрь 2021 года.

В понедельник, 28 июня, Мурашко сообщал, что число привившихся от ковида в стране к этому моменту составило 23 млн.