Песков не в курсе подготовки дополнительных "ковидных" ограничений на федеральном уровне

"Нет, мне неизвестно о каких-то ограничениях", - сказал он журналистам во вторник, отвечая на вопрос о том, готовятся ли дополнительные стимулирующие или ограничительные меры на федеральном уровне, учитывая осложнение эпидемиологической обстановки в стране.

Песков пояснил, что введение в субъектах России различных ограничений в связи с пандемией, например, решение об объявлении режима локдауна, "происходит в рамках реализации особых полномочий глав регионов с учетом особенности ситуации в конкретном регионе". Поэтому, по его словам, такие решения принимаются по усмотрению властей субъектов РФ.