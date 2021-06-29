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Пандемия COVID-19
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Песков не в курсе подготовки дополнительных "ковидных" ограничений на федеральном уровне

Представитель Кремля пояснил, что введение в субъектах различных ограничений "происходит в рамках реализации особых полномочий глав регионов с учетом особенности ситуации в конкретном регионе"

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не обладает информацией о подготовке дополнительных "коронавирусных" ограничений на федеральном уровне.

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"Нет, мне неизвестно о каких-то ограничениях", - сказал он журналистам во вторник, отвечая на вопрос о том, готовятся ли дополнительные стимулирующие или ограничительные меры на федеральном уровне, учитывая осложнение эпидемиологической обстановки в стране.

Песков пояснил, что введение в субъектах России различных ограничений в связи с пандемией, например, решение об объявлении режима локдауна, "происходит в рамках реализации особых полномочий глав регионов с учетом особенности ситуации в конкретном регионе". Поэтому, по его словам, такие решения принимаются по усмотрению властей субъектов РФ.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия COVID-19
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