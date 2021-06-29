Кремль призывает принять меры по борьбе с жуликами, торгующими поддельными QR-кодами

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Кремль обеспокоен торговлей поддельными сертификатами о вакцинации от коронавируса и соответствующими QR-кодами и считает необходимым принять меры по борьбе с такими преступлениями. Об этом во вторник заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Конечно, беспокоит [эта ситуация]", - сказал представитель Кремля в беседе с журналистами, напомнив, что подделка документов является правонарушением. Он выразил сожаление, что "эта ниша сразу заполняется разными жуликами, которые готовы подвергать риску здоровье людей".

"Безусловно, нужны меры борьбы с этими жуликами", - подчеркнул Песков. Он не стал рассуждать, может ли речь идти о новых законодательных инициативах в этой сфере. "Я не могу точно вам сказать, но по крайней мере эта ситуация более чем заслуживает внимания", - заключил пресс-секретарь президента.