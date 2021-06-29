Каждый десятый россиянин из тех, кто знает о прямой линии, хочет задать вопрос Путину

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Каждый десятый респондент (10%) из тех, кто знает или что-то слышал о предстоящей 30 июня прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным, планирует задать ему вопрос.

"Каждый десятый россиянин (10%) планирует задать вопрос президенту, 3% уже это сделали, не имеют таких планов 85%", - говорится в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованном во вторник на сайте организации.

Опрошенные россияне знают, что задать вопрос главе государства можно по телефону (66%), отправив СМС (47%), на сайте "Москва-Путину.рф" (45%), в соцсетях "Одноклассники" и "ВКонтакте" (40%), через мобильное приложение "Москва-Путину" (36%).

Отмечается, что три четверти россиян (77%) знают о предстоящей прямой линии. Из них 47% хорошо знают дату и время проведения прямой линии, около 30% что-то слышали об этом и 23% узнали о мероприятии впервые.

Внимательно следить за общением президента с гражданами будут 35% информированных о мероприятии респондентов, еще 12% планируют смотреть прямой эфир частично, а 39% опрошенных сообщили, что узнают главные моменты из новостей. Порядка 13% участников опроса сказали, что не будут смотреть прямую линию.

30 июня в эфире Первого канала, телеканалов "Россия-1", "Россия-24", НТВ, ОТР, "Мир", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России" состоится 18-я программа "Прямая линия с Владимиром Путиным". Впервые такой формат общения президента с гражданами на общенациональных теле- и радиоканалах был организован в 2001 году. В дальнейшем прямые линии проходили ежегодно, за исключением 2004, 2012 и 2020 годов. В 2021 году в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в стране передача пройдет без аудитории в студии.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 27 июня 2021 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.