Свердловские власти ожидают поступления в регион более 40 тыс. доз вакцины от COVID-19

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Власти Свердловской области ожидают в ближайшее время поступления в регион 42 тыс. доз вакцины от коронавируса, сообщил во вторник на заседании областного законодательного собрания министр здравоохранения региона Андрей Карлов. По его словам, на данный момент запасы вакцины в области составляют 47 тыс. доз первого компонента и 180 тыс. второго.

"Работать есть чем <…> Ведутся достаточно серьезные переговоры, чтобы в ближайшее время поступило достаточное количество [доз] для вакцинации", - сказал он.

По данным регионального оперативного штаба на 28 июня, в медицинских организациях, подведомственных региональному Минздраву, первым компонентом привито более 618 тыс. человек. Глава региона Евгений Куйвашев ранее отмечал, что для достижения коллективного иммунитета необходимо привить не менее 1,5 млн жителей области.