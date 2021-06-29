В Саратовской области закрыли детский лагерь из-за коронавируса у сотрудников

САРАТОВ, 29 июня. /ТАСС/. Власти приняли решение закрыть детский лагерь в Энгельсском районе Саратовской области в связи с тем, что несколько сотрудников лагеря заразились коронавирусом. Об этом сообщил во вторник на своей странице в Instagram зампред правительства региона Роман Грибов.

"Сегодня в Энгельсском районе будет закрыт ДОЛ "Буревестник". У некоторых сотрудников лагеря тесты на новую коронавирусную инфекцию показали положительный результат", - написал Грибов.

Он добавил, что еще в одном лагере, ДОЛ "Молодежный", в связи с болезнью ребенка расформирован один из отрядов.

"Балансосодержателем данного учреждения будет предложена компенсация или организация отдыха в другую смену", - уточнил он.

Число инфицированных коронавирусом жителей Саратовской области превысило 66 тысяч человек, за последние сутки выявили 141 заразившегося - максимум с апреля. В регионе сохраняется масочный режим в общественных местах, транспорте, работодателям рекомендовано в приоритетном порядке осуществлять перевод работников старше 65 лет на дистанционную форму работы, с ограничениями работают заведения общественного питания. Вакцинировавшимся предоставляется дополнительный выходной.