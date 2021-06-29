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Гинцбург заявил, что летальность от COVID-19 выросла до 5-10%

Директор Центра им. Гамалеи указал на необходимость вакцинации

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Летальность от коронавирусной инфекции уже увеличилась с 1-2% до порядка 5-10%, заявил во вторник директор разработавшего вакцину "Спутник V" Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

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"В определенном проценте случаев, который по всей видимости будет постоянно увеличиваться, этот процент тяжелых летальных случаев может исчисляться уже не 1-2%, а порядка 5-10%. Поэтому вакцинация совершенно необходима как профилактическое средство от этого заболевания, с одной стороны, а с другой стороны, чтобы погасить эпидемический процесс и выработать коллективный иммунитет", - сказал он на пресс-конференции.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 181,5 млн человек, более 3,9 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5 493 557 случаев заражения, выздоровели 4 984 037 человек, умерли 134 545. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в РоссииГинцбург, Александр Леонидович
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