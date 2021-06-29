В Петербурге простились с балериной Ольгой Моисеевой

Отпевание Ольги Моисеевой прошло в Смоленской церкви на Васильевском острове. Похороны состоялись на Смоленском кладбище.

"Оля [Ольга Моисеева] была сама жизнь, настолько активно проявляла она себя и в дружбе, и в общественных делах, и в творчестве. Она запомнилась мне в "Лебедином озере", в "Баядерке", в балетах Леонида Якобсона. Она была прекрасной Эгиной в его "Спартаке" и потрясающе эмоциональной в миниатюре "Мать". Еще одним важным ее качеством, уже как репетитора, была любовь к ученикам, в которых она вкладывала всю себя. Она была очень теплым и душевно щедрым человеком с богатой творческой фантазией. И еще Оля умела дружить", - рассказала ТАСС о своей коллеге по театру народная артистка СССР Габриэла Комлева.

Ученица Агриппины Вагановой, Моисеева впервые выступила на сцене в 1947 году. В ее репертуаре были Жизель, Китри, Раймонда. Ее Мехменэ-Бану в "Легенде о любви" Юрия Григоровича, "Лебедь" Михаила Фокина стали образцами выразительности танца и актерского мастерства. Моисеева также добивалась совершенства от своих учениц - как балетмейстер-репетитор Кировского-Мариинского театра. Под ее руководством добились высокого профессионального мастерства такие известные балерины, как Галина Мезенцева, Алтынай Асылмуратова, Юлия Махалина, Ирма Ниорадзе, Ирина Желонкина, Светлана Захарова, Татьяна Амосова и Олеся Новикова, ставшая в этом месяце прима-балериной Мариинского театра.