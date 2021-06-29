Сочинский санаторий Орджоникидзе закрыли для посещений из-за ремонта

СОЧИ, 29 июня. /ТАСС/. Известный санаторий Орджоникидзе в Сочи закрывают для массового посещения в связи с подготовкой объекта к реконструкции. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе администрации Сочи во вторник.

"Объект в аварийном состоянии, как и заявлялось ранее. Сейчас в санатории началась подготовка к реконструкции с сохранением всего историко-культурного наследия данного памятника архитектуры. В связи с этим вся территория санатория Орджоникидзе на время закрывается правообладателем объекта для массовых посещений", - сообщили в пресс-службе.

Санаторий находится в ведении управления делами президента России и на балансе сочинского санатория "Авангард".

Санаторий Орджоникидзе в Хостинском районе Сочи - одна из самых известных достопримечательностей курорта. Он был построен в 1937 году, в 2010 году его закрыли на реставрацию. На объекте проводились экскурсии, а также снимали фильмы.