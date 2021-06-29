{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Свердловский губернатор опроверг слухи о выплатах семьям умерших после прививки от ковида

Евгений Куйвашев назвал появившиеся в соцсетях сообщения чудовищными

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал сообщения, появившиеся в соцсетях, о выплатах семьям умерших в регионе от вакцины против коронавируса чудовищными. После вакцинирования в регионе заразились коронавирусом около 6 тыс. человек, ни один из которых не умер.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"По группам в соцсетях, которые читают жители Свердловской области, стали распространять чудовищные сообщения. Якобы появились выплаты для умерших после прививки от ковида и якобы это говорит об опасности вакцинации. За время пандемии публиковали много неправды о коронавирусе, но такой наглой и грубой лжи я еще не встречал", - написал в Instagram Куйвашев.

Он отметил, что в регионе нет таких выплат и быть их не может.

"На Среднем Урале от ковида провакцинировано уже больше 650 тыс. человек. Из них около 6 тыс. человек заболели после прививки. Все они лечились или лечатся амбулаторно, ни один из пациентов не попал в реанимацию. Умерших от прививки от ковида или сопутствующих заболеваний в регионе нет", - добавил губернатор.

Теги
Куйвашев, Евгений ВладимировичСвердловская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
Регионы РФ с июля начнут реализацию Национальной социальной инициативы
Благодаря проекту в регионах улучшат качество услуг и сервисов в социальной сфере
Читать полностью