Свердловский губернатор опроверг слухи о выплатах семьям умерших после прививки от ковида

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал сообщения, появившиеся в соцсетях, о выплатах семьям умерших в регионе от вакцины против коронавируса чудовищными. После вакцинирования в регионе заразились коронавирусом около 6 тыс. человек, ни один из которых не умер.

"По группам в соцсетях, которые читают жители Свердловской области, стали распространять чудовищные сообщения. Якобы появились выплаты для умерших после прививки от ковида и якобы это говорит об опасности вакцинации. За время пандемии публиковали много неправды о коронавирусе, но такой наглой и грубой лжи я еще не встречал", - написал в Instagram Куйвашев.

Он отметил, что в регионе нет таких выплат и быть их не может.

"На Среднем Урале от ковида провакцинировано уже больше 650 тыс. человек. Из них около 6 тыс. человек заболели после прививки. Все они лечились или лечатся амбулаторно, ни один из пациентов не попал в реанимацию. Умерших от прививки от ковида или сопутствующих заболеваний в регионе нет", - добавил губернатор.