Губернатор Петербурга повторно привился от коронавируса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов повторно прошел вакцинацию от COVID-19 после весенней прививки, чтобы обеспечить себе защиту от нового штамма. Об этом сообщила во вторник пресс-служба городской администрации.

"Губернатор Александр Беглов прошел ревакцинацию от COVID-19", - говорится в сообщении. В исполнительных органах государственной власти поставлена задача до 15 августа обеспечить наличие антител у 65% сотрудников. По данным пресс-службы, в настоящее время антитела к COVID-19, в том числе благодаря вакцинации, есть у 48%.

"В ситуации с появлением нового штамма медики рекомендуют вакцинироваться повторно. Отказываясь от прививки, человек подвергает опасности не только себя и своих близких, но и создает дополнительную нагрузку на систему здравоохранения, отнимая койки у плановых больных", - привела пресс-служба слова Беглова.

Губернатор ранее сообщил, что темпы вакцинации от коронавируса в Санкт-Петербурге достигли показателя почти 20 тыс. человек в сутки. По его словам, сохранение таких темпов позволит справиться с третьей волной пандемии. По данным пресс-службы, всего в городе привиты 858 869 человек, из них 696 191 полностью завершил цикл вакцинации.

В Петербурге действуют 134 пункта вакцинации в медицинских организациях. Из них 107 - в городских, 6 - в федеральных и 21 - в частных, также работают выездные прививочные бригады, часть из них - в 25 мобильных пунктах, развернутых в дополнение к 134 основным. В городе доступны четыре основных канала записи на вакцинацию: по телефонном номеру 122, на cайте www.gorzdrav.spb.ru, через портал "Госуслуги" или кол-центры поликлиник.