Союз журналистов запросил МВД о причинах следственных действий у сотрудников "Проекта"

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Союз журналистов России (СЖР) запросил центральный аппарат МВД России о причинах проведения следственных действий в отношении сотрудников издания "Проект", которые не проходят по делу о клевете на бизнесмена Илью Трабера. Об этом ТАСС сообщил глава СЖР Владимир Соловьев.

По его словам, с 2017 года расследуется уголовное дело о клевете на петербургского бизнесмена Илью Трабера, материал об этом вышел на телеканале "Дождь". По данному факту проводятся уголовно-процессуальные действия - обыски у главного редактора Романа Баданина и журналистки Марии Жолобовой. "А вот почему сотрудники полиции приходят сегодня чуть ли не ко всем сотрудникам "Проекта" - нам пока не понятно. Мы запросили комментарий в центральном аппарате МВД и будем следить за тем, чтобы права сотрудников интернет-ресурса не нарушались", - сказал он.

Соловьев также подчеркнул, что СЖР следит за ситуацией вокруг издания "Проект". "Несмотря на то, что "Проект" не является СМИ, мы внимательно следим за тем, что происходит, и выясняем подробности", - указал Соловьев.

По данным самого издания "Проект", обыски прошли у корреспондента издания Михаила Рубина, который в создании этой работы участия не принимал.

Ранее сообщалось, что обыски у Романа Баданина и Марии Жолобовой проходят в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ (клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации). Потерпевшим проходит предприниматель Илья Трабер. По этой статье предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.