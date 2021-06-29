"Дельта плюс" уже в России. Главное о коронавирусе за 29 июня

Россия
- Всего зафиксировано 5 493 557 случаев заражения, из них новых — 20 616. За сутки умерли 652 человека (максимум за пандемию), за весь период — 134 545.
- В России выявили случай заражения штаммом "Дельта плюс". Пациентка перенесла заболевание в легкой форме. Штамм считается еще более заразным, подробнее о нем читайте здесь.
- Активность сыворотки крови у привившихся "Спутником V" снижается к индийскому штамму в 2,6 раза, но защита от мутировавшего возбудителя остается на высоком уровне, заявил замдиректора Центра им. Гамалеи Денис Логунов. По его словам, это незначительное снижение.
- Вакцинироваться надо каждые полгода, это требуется делать и тем, кто уже переболел, сообщил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, летальность от COVID-19 выросла до 5–10%.
- Ректоры Петербурга рекомендовали допускать студентов к очной учебе по документу о прививке.
- Достичь 60-процентного уровня вакцинации взрослого населения страны к осени этого года не удастся, сроки будут сдвигаться, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
- Глава Роспотребнадзора Анна Попова попросила премьер-министра Михаила Мишустина поддержать проект постановления о запрете массовых, в том числе политических, мероприятий в регионах, где проводить их не позволяет эпидемическая ситуация.
- На набережных в Крыму с 1 июля откроют прививочные пункты.
- "Эпиваккорона" стала доступна в виде шприц-доз.
Москва
- Всего зафиксировано 1 352 392 случая заражения, из них новых — 6209. Госпитализированы 1757 человек.
- Систему QR-кодов в столице могут расширить.
- Власти Москвы рекомендуют ограничить контакты людям с медотводом от вакцинации.
Мир
- Всего зафиксировано более 181,5 млн случаев заражения, умерли 3 931 934 человека (данные Университета Джонса Хопкинса).