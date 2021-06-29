На набережных в Крыму откроют прививочные пункты

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июня. /ТАСС/. Прививочные пункты, в которых можно сделать прививку от коронавируса, в четверг откроются на набережных в Крыму. Об этом сообщили журналистам в региональном Мининформе во вторник.

"В четверг начнут работу прививочные пункты на крымских набережных", - сообщил представитель министерства.

По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии в Крыму выявлено более 48 тыс. случаев заражения коронавирусом. Выздоровели более 43 тыс. человек, умерли около 1,5 тыс. человек. 22 июня из-за роста заболеваемости в Крыму вновь ужесточили ограничения, введенные из-за пандемии. Рекомендовано вакцинировать от коронавируса работников сфер туризма и услуг. До 1 сентября запрещена ночная работа общепита, кроме обслуживания навынос и доставки, проведение развлекательных мероприятий.