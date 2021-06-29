ЕСПЧ присудил по €7,5 тыс. трем членам НБП, ворвавшимся в здание Минздрава РФ в 2004 году

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал, что в отношении трех из семерых активистов Национал-большевистской партии (НБП, признана судом экстремистской, запрещена в РФ), которые 2 августа 2004 года ворвались в здание Министерства здравоохранения и социального развития, со стороны России было нарушено право на выражение своего мнения. Как уточнил ТАСС их адвокат Дмитрий Аграновский, трем осужденным по этому делу суд в Страсбурге присудил по €7,5 тыс.

"ЕСПЧ признал, что в отношении Сергея Ежова, Олега Беспалова и Григория Тишина были нарушены положения ст. 10 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод (право на выражение своего мнения) и присудил по €7,5 тыс. каждому", - сказал защитник.

Тверской суд Москвы в конце декабря 2004 года приговорил к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима семерых активистов НБП, которые 2 августа этого же года ворвались в здание Минздравсоцразвития. Кирилл Кленов, Олег Беспалов, Анатолий Глова-Михайленко, Сергей Ежов, Максим Громов, Григорий Тишин и Анатолий Коршуновский признаны виновными в хулиганстве и уничтожении имущества. Апелляция снизила сроки троим до 2,5 года и четверым - до трех лет.

По данным следствия, в здание министерства ворвались около 20 молодых людей, которые заняли ряд служебных помещений и выдворили сотрудников ведомства. С помощью металлической арматуры они забаррикадировали помещение. Акция была направлена против замены льгот денежными компенсациями.