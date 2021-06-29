В кабмине поддержали законопроект о штрафах до 30 тыс. рублей за выброшенных питомцев

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала с учетом замечаний проект поправок в Кодекс РФ об административных правонарушениях, включающий в том числе введение штрафа до 30 тыс. рублей за оставление домашних животных без владельца. Об этом ТАСС сообщил один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Текст документа имеется в распоряжении ТАСС.

"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний", - отмечается в проекте отзыва комиссии.

Законопроект был разработан Бурматовым в соавторстве с председателем комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым в мае. За несоблюдение требований к содержанию домашних животных, в том числе оставление их без владельца, предлагается ввести штраф в размере до 3 тыс. рублей для граждан, до 15 тыс. рублей - для должностных лиц, до 30 тыс. рублей - для юридических лиц. Кроме того, за жестокое обращение с животными при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния гражданам может грозить штраф до 15 тыс. рублей, должностным лицам - до 30 тыс. рублей, юридическим лицам - до 100 тыс. рублей.

Документ также вводит штрафы для владельцев приютов за несоблюдение требований к осуществлению деятельности по обращению с животными. Для должностных лиц он может составить до 15 тыс. рублей, для юридических лиц - до 30 тыс. рублей. За ненадлежащее обращение с бездомными животными гражданам грозит предупреждение или штраф до 5 тыс. рублей, должностным лицам - штраф до 15 тыс. рублей, юридическим лицам - до 50 тыс. рублей.

Проект также вводит административное наказание за использование животных, включенных в перечень запрещенных к содержанию. За такое правонарушение гражданам грозит штраф до 15 тыс. рублей, должностным лицам - до 50 тыс. рублей, юридическим лицам - до 150 тыс. рублей.

Цирки и зоопарки

В КоАП предлагается прописать штрафы за несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях. Для граждан они могут составить до 15 тыс. рублей, для должностных лиц - до 30 тыс. рублей, для юридических лиц - до 100 тыс. рублей. За ненадлежащее содержание животных в цирках и зоопарках, а также их использование в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах без лицензии или с нарушением требований предлагается ввести штраф для должностных лиц до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - до 200 тыс. рублей.

Полномочиями по возбуждению и рассмотрению дел о таких правонарушениях предлагается наделить органы исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие региональный госконтроль в области обращения с животными, а также Росприроднадзор и Россельхознадзор.

Замечания кабмина

Как отмечают в кабмине, законопроект устанавливает административную ответственность за нарушение отдельных требований закона об ответственном обращении с животными, но вместе с тем не предусматривает ответственность за несоблюдение прописанных в этом документе требований к содержанию домашних животных.

Кроме того, отмечают в кабмине, состав административного правонарушения, который касается использования животных, включенных в перечень запрещенных к содержанию, "может повлечь конкуренцию с составом преступления, предусмотренным статьей 258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, в связи с чем нуждается в дополнении и уточнении". Речь идет о статье УК о незаконной добыче, содержании, приобретении, хранении, перевозке, пересылке и продаже особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации или охраняемых международными договорами.

"Требуют также уточнения предлагаемые законопроектом перечни должностных лиц федерального органа исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченных от имени данных органов рассматривать дела о проектируемых административных правонарушениях", - отмечается в проекте отзыва кабмина.

По словам Бурматова, авторы инициативы доработают документ в соответствии с замечаниями правительства и в скором времени внесут его в Госдуму.