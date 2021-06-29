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Эксперт Минздрава назвала российские вакцины от коронавируса эффективными и безопасными

Все препараты хорошо переносятся, подчеркнула главный внештатный специалист ведомства по терапии и общей врачебной практике Оксана Драпкина

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Все три российские вакцины от коронавируса эффективны, безопасны и хорошо переносятся. Об этом во вторник заявила директор НМИЦ терапии и профилактической медицины, главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей врачебной практике Оксана Драпкина.

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"Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак", "Спутник Лайт". Что известно о российских вакцинах
"Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак", "Спутник Лайт".

"Все три вакцины - они безопасны, они хорошо переносятся, они обеспечивают иммунитет", - сказала она на пресс-конференции.

Массовая вакцинация взрослого населения старше 18 лет началась в регионах России 18 января. Россияне могут бесплатно привиться одной из трех зарегистрированных вакцин - "Спутник V", "Эпиваккорона" или "Ковивак". Четвертая вакцина - "Спутник лайт" в гражданский оборот пока не поступила.

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РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
Пандемия COVID-19
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