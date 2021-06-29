Около 150 беременных умерли в России из-за коронавируса

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Более 100 беременных женщин скончались в России от коронавируса в 2020 году, еще более 40 - в текущем, сообщил на пресс-конференции во вторник академик РАН, директор Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова Геннадий Сухих.

"В прошлом году не пришли домой, в семью, не порадовали своим возвращением мам и пап, любимых мужей и окружение 103 беременных женщины. <...> и 46 - уже в этом году", - заявил он.

По его словам, около 300 женщинам в прошедшем году потребовался аппарат искусственной вентиляции легких, 10 из них прошли через тяжелую процедуру экстракорпоральной мембранной оксигенации.