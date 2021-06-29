Глава РАН сообщил, что прививку от коронавируса сделали 11,5% россиян

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Темпы вакцинации от коронавируса в России остаются низкими, за прошедший месяц число получивших оба компонента вакцины увеличилось всего на 3,5 процентных пункта и составило 11,5%. Об этом сообщил во вторник президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

"Темпы вакцинации остаются низкими. <...> За прошедший месяц есть сдвиг, но очень небольшой - около 11,5% россиян прошло полную вакцинацию. Этого явно недостаточно. По законам эпидемиологии, пандемия будет побеждена, если 60-70% населения имеют защиту от заражения", - зачитал Сергеев обращение президиума РАН к россиянам о необходимости скорейшей вакцинации от COVID-19.

РАН впервые обратилась к нации, призвав россиян сделать прививки от коронавируса, 28 мая. В распространенном сообщении академики тогда отметили, что все существующие опасения по поводу вакцинации не имеют под собой научного обоснования. В РАН подчеркнули, что с точки зрения науки наиболее адекватный ответ на вызов пандемии - именно вакцинация. Однако, согласно данным РАН, на тот момент первую дозу вакцины получили всего 11% жителей РФ, закончили вакцинацию 8%.