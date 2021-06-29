Садовничий: российские вузы ориентированы начать новый учебный год в смешанном формате

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Российские вузы в основном планируют начать новый учебный год в смешанном формате, заявил президент Российского союза ректоров, ректор МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий во вторник.

"Как показывает опрос, который мы предварительно провели, университеты ориентированы начать учебный год в смешанном формате, с применением дистанционных образовательных технологий", - сообщил Садовничий в ходе заседания союза.

Он отметил, что в соответствии с действующими законами у вузов есть все основания допускать в аудитории только тех обучающихся, у которых имеются сертификаты о вакцинировании, справки о наличии антител, выработанных в результате болезни, или справки о противопоказаниях к прививке от коронавируса по медицинским показаниям.

Садовничий отметил, что для остальных студентов вузы должны организовать удаленное обучение.

Ранее Совет ректоров вузов Москвы и Московской области рекомендовал столичным вузам в связи с ухудшением ситуации с пандемией начать новый учебный год в гибридном формате, пускать на очные занятия только вакцинировавшихся студентов либо имеющих справки о наличии антител, а также документы о противопоказаниях к прививке, для остальных следует организовать онлайн-занятия. В Минобрнауки заявили ТАСС, что рекомендации являются реакцией на рост числа заболевших ковидом в регионе, руководители высших учебных заведений вправе принимать такие решения.