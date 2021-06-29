Разработчик "Ковивака" заявил, что увеличит выпуск вдвое при поступлении оборудования

МОСКВА, 29 июня /ТАСС/. Центр им. Чумакова сможет производить в два раза больше доз вакцины "Ковивак" - до 2 млн - после поставок нового оборудования. Об этом во вторник сообщил заведующий отделом общей вирусологии Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова (Центра им. Чумакова) РАН Георгий Игнатьев в ходе пресс-конференции.

"В ближайший месяц будем выдерживать тот план, который есть - мы должны были выпустить до конца июня 1 млн доз, мы его выпустили. Та технологическая цепочка, которая нами используется, используется полностью. Дело в том, что при разработке технологии предполагалось, что мы будем использовать тонные фермертеры - мы сейчас все еще их не получили, это некоторые задержки поставки оборудования. [После их получения] объемы производства у нас увеличатся примерно в два раза", - сказал Игнатьев.

Он уточнил, что если новое оборудование будет получено, то центр сможет производить второй миллион доз.

Накануне на сайте мэра столицы появилась информация, что в прививочных пунктах Москвы вновь закончилась вакцина от коронавируса "Ковивак". Запись на прививку от коронавируса этим препаратом приостановлена. Ожидается поставка Минздравом России следующей партии вакцины. Ранее запасы вакцины "Ковивак" в прививочных пунктах столицы уже подходили к концу. Так, 22 июня сообщали о приостановке вакцинации от коронавируса этим препаратом, затем 25 июня запись на прививку "Ковиваком" стала доступна.

Минздрав России в феврале зарегистрировал инактивированную цельновирионную вакцину "Ковивак", разработанную Центром им. Чумакова. В цельновирионных вакцинах используются либо искусственно ослабленные вирусы, неспособные вызвать заболевание, либо уже убитые вирусы (инактивированные).