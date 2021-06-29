Ремонт разрушенных дорог Новосибирской области остановили из-за отсутствия финансирования

НОВОСИБИРСК, 29 июня. /ТАСС/. Ремонт на семи участках разрушенных дорог в Новосибирской области приостановлен из-за отсутствия финансирования. Работы на объектах выполняются по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщил во вторник на заседании комитета заксобрания региона депутат Александр Барсуков.

"По областной сети сложилась критическая ситуация в связи с определенным разрушением дорог - идет течение грунтовых вод. Эти меры в бюджете никак не предусматриваются. Вопрос стоит крайне остро, и его необходимо решать. В том числе там шесть или семь объектов, которые идут по программе "Безопасные и качественные дороги". <…> Финансирование сегодня не определено. По ряду объектов по БКАД, которые входят в программу, две-три недели приостановлены работы из-за отсутствия финансирования", - сказал он.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский подтвердил, что проблема с финансированием на участках существует. По его словам, для работ необходимо дополнительно около 400 млн рублей. При этом 100 млн рублей власти уже изыскали за счет внутренних перераспределений бюджетных средств.

"По остальным будем собирать всю экономию по торгам в течение года и направлять на решение данной проблемы. Также рассмотрим вариант использования лимитов 2022 года", - отметил министр.

В конце марта губернатор Новосибирской области Андрей Травников раскритиковал состояние дорог в областном центре и потребовал приступить к ямочному ремонту. По его словам, в городе самое время объявлять режим повышенной готовности "по состоянию дорог". Новосибирские власти направят дополнительные 278 млн рублей для ремонта дорог в городе при условии принятия системных решений в управлении дорожной отраслью. В мае начальник департамента транспорта и дорожного благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Роман Дронов написал заявление об увольнении с должности после критики состояния дорог в городе.