Эксперт: методические рекомендации по лечению пациентов с коронавирусом требуют доработки

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Временные методические рекомендаций по профилактике и лечению новой коронавирусной инфекции требуют доработки с учетом получения новых данных, заявила во вторник на пресс-концеренции член-корреспондент РАН, директор НМИЦ профилактической медицины, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава РФ Оксана Драпкина.

"Те рекомендации - а мы сформировали 11 версий рекомендаций по диагностике, лечению и профилактики новой коронавирусной инфекции - сейчас нуждаются в том, чтобы мы их немножко доработали с учетом нового, постоянно пополняющегося потока информации об эффективности или неэффективности тех или иных схем, что в общем-то мы и руководство Минздрава регулярно делаем", - сказала она.