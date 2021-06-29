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Пандемия COVID-19

Эксперт: методические рекомендации по лечению пациентов с коронавирусом требуют доработки

Их нужно доработать с учетом получения новых данных, отметила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава Оксана Драпкина

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Временные методические рекомендаций по профилактике и лечению новой коронавирусной инфекции требуют доработки с учетом получения новых данных, заявила во вторник на пресс-концеренции член-корреспондент РАН, директор НМИЦ профилактической медицины, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава РФ Оксана Драпкина.

"Те рекомендации - а мы сформировали 11 версий рекомендаций по диагностике, лечению и профилактики новой коронавирусной инфекции - сейчас нуждаются в том, чтобы мы их немножко доработали с учетом нового, постоянно пополняющегося потока информации об эффективности или неэффективности тех или иных схем, что в общем-то мы и руководство Минздрава регулярно делаем", - сказала она.

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Пандемия COVID-19
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