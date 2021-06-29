Московская площадь в Кемерове станет площадкой праздничных мероприятий и семейного отдыха

КЕМЕРОВО, 29 июня. /ТАСС/. Московская площадь в Кемерове, построенная к 300-летию промышленного освоения Кузбасса, станет основной площадкой для проведения в городе праздничных мероприятий. Созданная за рекордные восемь месяцев и оборудованная уникальной для региона автоматической системой распознавания лиц и термометрии она может вместить до 50 тыс. зрителей, сообщил журналистам во вторник в ходе экскурсии представитель генподрядчика Андрей Одинцов.

"Каждая зона прохода [на площадь] оборудована металлодетекторами со встроенными тепловыми датчиками для измерения температуры, турникетами, системами видеонаблюдения, распознавания лиц. Есть системы, которые предусматривают автоматический контроль проноса жидких веществ - специальные приборы [автоматически] определяют алкоголь, взрывчатые вещества, безопасные напитки. По периметру площади - порядка 90 камер, датчики удара для выявления незаконного проникновения. Также [внутри самой площади] есть восемь стоек для вызова скорой помощи, полиции", - рассказал Одинцов.

В пресс-службе правительства Кемеровской области уточнили, что Московская площадь - самое крупное и первое в регионе общественное пространство, оснащенное столь современной системой безопасности. На ее строительство и оснащение из регионального и городского бюджетов выделено 1,3 млрд рублей.

"Строительство такого объекта было необходимо городу: ранее в регионе не было площадок, которые бы помогли единовременно вместить до 50 тыс. зрителей. Но Московская площадь не просто будет объектом для проведения мероприятий различного уровня. Ее расположение позволило создать здесь территорию для развлечений и отдыха всей семьей", - процитировали в пресс-службе слова губернатора Кузбасса Сергея Цивилева.

Территория площади представляет собой круг диаметром 260 метров, обрамленный тремя входными группами-аркадами, они символизируют Москву, Новокузнецк и Кемерово. Для жителей и гостей города здесь организуют прогулочную зону, обустроят велосипедные дорожки, комфортные зоны отдыха с видами на реку. Планируется, что в рамках празднования 300-летия Кузбасса на Московской площади пройдет концерт звезд российской эстрады и фейерверк.

Название площади символично. Ранее Кузбасская площадь появилась в Москве рядом со станцией метро "Новокузнецкая", где располагается представительство Кемеровской области. Московская площадь в Кемерове расположилась на левом берегу реки Томь в районе Притомского проспекта, где ранее были дикий пляж и поросли кустарников. Сейчас эта территория комплексно застраивается и благоустраивается - рядом построен ледовый дворец "Кузбасс", строится многофункциональный спорткомплекс "Кузбасс-Арена", проектируется набережная протяженностью около одного километра.

О праздновании 300-летия Кузбасса

Президент России Владимир Путин в августе 2018 года подписал указ "О праздновании 300-летия образования Кузбасса". Праздничная дата связана с 1721 годом, когда были открыты первые месторождения угля на территории Кемеровской области. Российская академия наук подтвердила, что именно этот год можно считать датой начала промышленного освоения Кузнецкого угольного бассейна. Основные торжества запланированы на 6 июля 2021 года.

Всего в рамках празднования юбилейной даты в регионе запланированы около 300 мероприятий международного, федерального и регионального уровней. Еще около 3 тыс. мероприятий пройдут в муниципалитетах.