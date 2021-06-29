Федор Конюхов проведет исследование на наличие микропластика в Северном Ледовитом океане

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Путешественник Федор Конюхов намерен провести исследование на наличие микропластика в Северном Ледовитом океане во время экспедиции на дрейфующей полярной станции по Северному полюсу в июле 2021 года.

"Я хочу замерить, есть ли микропластик на Северном полюсе, когда дрейф идет. Я так думаю, что он есть. На Северном полюсе никто не загрязняет, но за счет течения там, конечно, никуда не деться (от попадания частиц микропластика - прим. ТАСС), все равно же пластик выходит", - рассказал он на пресс-конференции в ТАСС во вторник.

По словам Конюхова, который совершил несколько путешествий в разные годы, Арктика динамично меняется в течение последних 20-30 лет. "На глазах меняется. Я в Арктике 50 лет, но особенно за эти 20 лет - 30 лет <…> И по климату [меняется], и по животному миру, это заметно, и по дрейфу, и по толщине льда", - отметил он.

Конюхов считает, что Арктика требует большого внимания по ее изучению и очистке. "Я неравнодушен, потому что если мы живем лицом к Северному полюсу, как говорил Ломоносов, значит мы должны и больше всего экспедиций [проводить], больше людей бывать там, видеть, чистить, не загрязнять", - заключил путешественник.

Об экспедиции

Ранее сообщалось, что Конюхов проведет 10 дней на дрейфующей полярной станции, расположенной на льдине, в экспедиции на Северном полюсе в июле. Он намерен изучить интенсивность таяния льда, а также создать серию живописных работ.

11 июля из Мурманска уходит первая экспедиция Клуба полярных путешествий Poseidon Expeditions на атомном ледоколе "50 лет Победы". На борту будут 124 участника, включая Конюхова. За передвижениями путешественника можно будет следить в онлайн-режиме.