Омбудсмен Москвы предложила создать международный акт о правах граждан в пандемию

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева предложила создать международный правовой акт, регулирующий права граждан во время пандемии. Об этой инициативе столичный омбудсмен сообщила во вторник журналистам.

"По итогам 2020 года и того, что происходит уже сегодня, мы много с коллегами обсуждали, что нужно сделать. Ну вот, одиночный пикет всегда разрешался. Вдруг наступила пандемия, а одиночный пикет относится к публичному мероприятию, за которое задерживают человека. К нам много обращалось правозащитных организаций, в том числе Московская Хельсинкская группа по этой теме, обсуждая разные аспекты правового регулирования в этот период, мы все-таки выходим с предложением создать международный правовой акт, регулирующий права граждан в пандемию", - сказала Потяева.

По ее словам, на сегодняшний день такого правового акта не существует, при этом в пандемию можно столкнуться с разными позициями в оценке тех или иных ситуаций.

Ранее Потяева сообщила, что за полгода она получила свыше 120 обращений от горожан, которые касались коронавирусной инфекции, однако не все они были связаны с вопросами по соблюдению их прав, в частности, москвичи спрашивали, какой вакциной лучше привиться.