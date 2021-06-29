Еженедельный прирост заболеваемости ковидом в Петербурге превышает 20%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Еженедельный прирост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией среди жителей Санкт-Петербурга составляет более 20%, при этом сейчас он начал отмечаться во всех возрастных группах. Об этом сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Петербургу Ирина Чхинджерия.

"У нас растет заболеваемость, темпы прироста высокие. И еженедельно, если посчитать от недели к неделе, то рост составляет более 20%. <…> Если до этого, после майских праздников, у нас росла заболеваемость лиц молодого возраста, <…> то сейчас, по истечении последней недели, мы видим, что растет заболеваемость среди всех возрастных групп населения", - рассказала Чхинджерия на круглом столе издания "Деловой Петербург".

Чхинджерия добавила, что среди заболевших коронавирусом в Петербурге привитые составляют 0,3%.

"С 10 октября начались прививки "Спутником V", и с этого времени у нас заболели всего привитые "Спутником V" 2 594 человека, причем большинство из них, можно сказать половина, заболело после первой прививки, или в те сроки, в течение которых еще не произошла выработка иммунитета. Заболели после прививки на пятнадцатый день и более 1 206 человек. А у нас официально учтены [как заразившиеся] почти 500 тыс. человек, 470 тыс. на сегодня. И эти привитые, которые заболели, от общего количества заболевших составили 0,3%", - рассказала Чхинджерия на круглом столе издания «Деловой Петербург», добавив, что официальных данных о летальных исходах среди привитых в городе нет.