В природном парке Волгоградской области высадят свыше 200 тыс. деревьев

ВОЛГОГРАД, 29 июня. /ТАСС/. Жители Волгоградской области высадят на особо охраняемой природной территории (ООПТ) Волго-Ахтубинская пойма, включенной во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО, более 200 тыс. новых деревьев. Компенсационное озеленение будет проведено в рамках строительства третьего пускового комплекса мостового перехода через реку Волга, сообщила пресс-служба обладминистрации.

Ранее сообщалось, что работы по новой трассе через Волго-Ахтубинскую пойму начнутся во втором полугодии 2021 г. Третий мостовой переход через реку Волгу, который планируется построить к 2024 году, позволит перенаправить транзитный транспорт, который в настоящее время передвигается по дороге "Волгоград-Краснослободск-Средняя Ахтуба" и решить проблемы загруженности действующей дороги и многочисленных аварий, из-за которых, она получила название "дороги смерти".

"Более 200 тыс. новых деревьев составит компенсационное озеленение в рамках строительства третьего пускового комплекса мостового перехода через реку Волга. Возле одного из крупнейших населенных пунктов Среднеахтубинского района уже приступили к подготовке почвы под посадку первых 36 тыс. деревьев, этот участок для лесовосстановления был определен при участии населения. После расчистки территории проведут вспашку, боронование и рыхление, завезут плодородный грунт", - говорится в сообщении.

По информации регионального комитета природных ресурсов лесного хозяйства и экологии, в рамках первого этапа строительства новой дороги (4,5 км) предстоит высадка новых деревьев на площади более 37 га на землях гослесфонда и возле населенных пунктов. Лесной фонд пополнят растения, адаптированные к климатическим особенностям этой территории. Посевной материал собирают в пойме и выращивают саженцы в местных питомниках, уточнили в пресс-службе.

Принято также беспрецедентное решение об организации комплексного ухода за саженцами. В течение первого года после высадки подрядчик обеспечит полив, после чего эти полномочия возьмет на себя лесничество. Финансирование мероприятий будет производиться из областных средств. В районных питомниках уже начали выращивать новые деревья, в том числе дуб черешчатый, добавили в пресс-службе обладминистрации.