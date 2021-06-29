Продажи туров в Сочи на август в Петербурге упали на 80%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Уровень продаж туров по сочинскому направлению на август сократился в Санкт-Петербурге на 80% после объявления властями Краснодарского края о вводе новых требований к заселению в гостиницы. Число аннуляций поездок на Кубань пока находится на обычном уровне, при этом растет спрос на туры в Абхазию, сообщила ТАСС директор Российского союза туриндустрии (РСТ) на Северо-Западе Екатерина Шадская.

"Аннуляций по Краснодарскому краю пока туроператоры получают не больше, чем обычно. В основном они связаны с неподтверждением отелей и плохим прогнозом погоды. Да и авиабилеты в большинстве случаев - невозвратные тарифы. На 80% упали продажи Сочи на август", - рассказала Шадская.

По ее оценке, направлением, которым стали больше интересоваться на фоне введенных ограничений на Кубани, является Абхазия. "Основной бенифициар ограничений в Сочи - Абхазия. Продажи растут, вакцина и ПЦР не нужны", - отметила она.

Кроме того, в Петербурге сохраняется ажиотажный спрос в отношении поездок в Турцию, добавила директор РСТ Северо-Запад. Она не исключила, что эта тенденция в настоящее время связана в том числе и с ограничениями в Краснодарском крае.

Режим повышенной готовности в Краснодарском крае 24 июня был продлен до 1 октября. С 31 июля средства размещения туристов будут заселять гостей только при наличии отрицательных ПЦР-тестов или сертификата о вакцинации от коронавируса, с 1 августа курорты края будут принимать только вакцинированных туристов, тем, кому вакцинация противопоказана, необходимо будет иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, полученный не более чем за три календарных дня до предъявления, наличие тестов будет обязательным и для несовершеннолетних при заселении в гостиницы и отели. Новые меры не касаются организаций отдыха и оздоровления детей, а также медицинских организаций.